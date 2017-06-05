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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 18:29 BJT

路透基点：叶巴滩水电站获得267亿元人民币32年期贷款--TRLPC

路透6月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国有企业华电金沙江上游水电开发有限公司已签署267亿元人民币(39亿美元)32年期贷款。

中国农业银行、国家开发银行、中国工商银行担任牵头行兼簿记行。工商银行还担任额度代理行。另有中国银行、西藏银行、中国建设银行和中国邮政储蓄银行参与。

贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的100%，并有12年的宽限期。贷款资金将用于支持叶巴滩水电站的开发建设。叶巴滩水电站项目总投资金额为333.6亿元人民币。

贷款签署日期为5月25日，贷款定于周二提取。叶巴滩水电站位于四川省甘孜州和西藏昌都市交界的金沙江干流上。该项目在去年开工建设，将在2024年投入运行。整个项目定于2025年完工，年发电量将达到100亿千瓦时。

华电金沙江上游水电开发有限公司是中国华电集团公司控股成立的有限责任公司，主要开发建设和管理金沙江上游川藏段8级电站。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
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