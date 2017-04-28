路透基点：胜狮货柜签署增扩后的2.7亿美元三年期贷款--TRLPC

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，证交所文件显示，胜狮货柜企业有限公司周二签署2.7亿美元定期贷款。
汇丰控股担任贷款独家牵头行兼簿记行。文件显示，盘谷银行香港、交通银行香港、集友银行、星展银行和大华银行以牵头行身份参贷。
这笔三年期贷款的初始目标规模为2.5亿美元。银行参贷的最高综合收益为245个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，平均期限2.75年。
据消息人士和文件，所筹资金用于偿还借款人2013年9月所签3.1亿美元四年期贷款，以及2013年11月与盘古银行签署的双边贷款4,000万美元。
香港上市的胜狮货柜为全球具领导地位的集装箱制造商、码头及集装箱堆场营运商以及物流服务供应商，已在中国很多城市设厂，包括上海、天津和宁波等。(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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