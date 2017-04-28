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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 15:39 BJT

路透基点：胜狮货柜签署增扩后的2.7亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，证交所文件显示，胜狮货柜企业有限公司周二签署2.7亿美元定期贷款。

汇丰控股担任贷款独家牵头行兼簿记行。文件显示，盘谷银行香港、交通银行香港、集友银行、星展银行和大华银行以牵头行身份参贷。

这笔三年期贷款的初始目标规模为2.5亿美元。银行参贷的最高综合收益为245个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，平均期限2.75年。

据消息人士和文件，所筹资金用于偿还借款人2013年9月所签3.1亿美元四年期贷款，以及2013年11月与盘古银行签署的双边贷款4,000万美元。

香港上市的胜狮货柜为全球具领导地位的集装箱制造商、码头及集装箱堆场营运商以及物流服务供应商，已在中国很多城市设厂，包括上海、天津和宁波等。(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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