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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 09:01 BJT

中港个股：中原证券拟发行至多27亿元A股可转债，募资补充营运资金

路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。

公告显示，拟发行的可转债期限为六年，每年付息一次，发行后满六个月可转股，初始转股价格不低于募集说明书公布前30日交易均价、前20日交易均价和前一日均价中的最高者。可转债将给予A股股东优先配售权。

若可转债持有人转股，将可以增加公司资本金，这部分资金将于发展资本中介业务、投资和做市业务、资产管理业务、证券经纪和投行业务等。

中原证券去年12月首次公开发行（IPO）A股，募集资金28亿元。中原证券A股周四收报11.92元，过去一个月累计涨9.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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