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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 12:25 BJT

路透基点：永丰金国际租赁将三年期贷款规模减至2.8亿元人民币--TRLPC

路透香港3月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，永丰金国际租赁已将其三年期定期贷款规模从3亿元人民币减至2.8亿元人民币(4,100万美元)。

台湾银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%。

承贷银行最高可获得40个基点的前端费。协议定于3月中旬签署。

借款方在台湾的母公司永丰金租赁股份有限公司为担保人。所筹资金用于购买设备。

永丰金国际租赁于2011年在南京成立，提供机械设备租赁服务。

贷款额度分配细节如下：

牵头行兼簿记行 人民币(百万)

台湾银行 100

牵头行

合作金库商业银行 60

参贷行

台湾土地银行 50

台湾中小企业银行 40

台湾彰化商业银行 30

总计 280(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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