路透基点：永丰金国际租赁将三年期贷款规模减至2.8亿元人民币--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透香港3月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，永丰金国际租赁已将其三年期定期贷款规模从3亿元人民币减至2.8亿元人民币(4,100万美元)。
台湾银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%。
承贷银行最高可获得40个基点的前端费。协议定于3月中旬签署。
借款方在台湾的母公司永丰金租赁股份有限公司为担保人。所筹资金用于购买设备。
永丰金国际租赁于2011年在南京成立，提供机械设备租赁服务。
贷款额度分配细节如下：
牵头行兼簿记行 人民币(百万)
台湾银行 100
牵头行
合作金库商业银行 60
参贷行
台湾土地银行 50
台湾中小企业银行 40
台湾彰化商业银行 30
总计 280(完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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