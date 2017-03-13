路透基点：昭安国际五年期贷款规模提高到28亿台币--TRLPC

路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，纺织品贸易和物流公司昭安国际股份有限公司提高 了五年期贷款案规模，从初始目标24亿台币提升到28.6亿台币(9,200万美元)。 第一商业银行是初始牵头行兼簿记行，玉山商业银行也以牵头行兼簿记行的身份加入。贷款包括A部分11 亿台币的定期贷款、B部分9.6亿台币的循环信贷以及C部分8亿台币的循环信贷。 A和B部分的利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码75-95个基点。C部分的利率也是基于同样 的基准，加码85-100个基点。税后保底利率设为1.8%。参贷银行最高前端费为20个基点。 借款人以土地、工厂和机械作为抵押担保品。 所筹资金将用于为2012年3月获得的24亿台币五年期贷款提供再融资，同时也作为运营资本。协议定于3月 16日签署。 额度分配情况如下： (单位：百万台币) A部分 B部分 C部分 牵头行兼簿记行 第一商业银行 300 240 180 玉山商业银行 180 160 140 牵头行 台湾银行 100 80 60 彰化商业银行 90 80 70 华南商业银行 90 80 70 凯基银行 90 80 70 阳信银行 90 80 70 经理行 兆丰国际商业银行 73 67 60 台湾土地银行 45 53 42 大众银行 42 40 38 总计 1,100 960 800 （完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)