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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 15:37 BJT

路透基点：昭安国际五年期贷款规模提高到28亿台币--TRLPC

    路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，纺织品贸易和物流公司昭安国际股份有限公司提高
了五年期贷款案规模，从初始目标24亿台币提升到28.6亿台币(9,200万美元)。
    
    第一商业银行是初始牵头行兼簿记行，玉山商业银行也以牵头行兼簿记行的身份加入。贷款包括A部分11
亿台币的定期贷款、B部分9.6亿台币的循环信贷以及C部分8亿台币的循环信贷。
    
    A和B部分的利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码75-95个基点。C部分的利率也是基于同样
的基准，加码85-100个基点。税后保底利率设为1.8%。参贷银行最高前端费为20个基点。
    
    借款人以土地、工厂和机械作为抵押担保品。
    
    所筹资金将用于为2012年3月获得的24亿台币五年期贷款提供再融资，同时也作为运营资本。协议定于3月
16日签署。
    
    额度分配情况如下：    
                          (单位：百万台币) 
                       A部分      B部分      C部分
    牵头行兼簿记行
    第一商业银行        300        240        180        
    玉山商业银行        180        160        140    
        
    牵头行   
    台湾银行            100        80         60         
    彰化商业银行        90         80         70         
    华南商业银行        90         80         70         
    凯基银行            90         80         70         
    阳信银行            90         80         70  
           
    经理行            
    兆丰国际商业银行    73         67         60         
    台湾土地银行        45         53         42         
    大众银行            42         40         38  
           
    总计                1,100      960        800 （完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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