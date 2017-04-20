路透基点：汇源果汁三年期贷款规模增至2.8亿欧元左右--TRLPC

路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。

牵头行兼簿记行中银香港在3月初发起这笔贷款，在三家银行承诺参贷之后将原融资目标从1.5亿欧元提高至1.6亿欧元，并在3月27日签署了贷款协议。新加入的银行将获得与先前在联贷阶段加入的银行同样的回报。

中国银行澳门分行和南洋商业银行以牵头行身份加入，集友银行以主办行身份加入。

汇源果汁现在寻求其它银行参贷，回复截止日期是5月19日。

贷款利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码290个基点，平均年限为2.5年。银行承贷3,000万欧元或以上，可获牵头行头衔，综合收益为345个基点，前端费为137.5个基点；承贷2,000-2,900万欧元，可获主办行头衔，综合收益为335个基点，前端费为112.5个基点。

所筹资金将用于为2014年3月发行的1.5亿美元可转换公司债(可换股公司债)和2015年9月的一笔1.97亿美元三年期贷款的再融资，以及运营资本用途。

这笔1.97亿美元三年期贷款的最高综合收益是440个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，平均期限也是2.5年。中银香港担任唯一牵头行兼簿记行。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)