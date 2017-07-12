路透基点：中信银行(国际)寻求在二级市场出脱28亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月12日 - 汤森路透旗下基点报导，据市场中流传的一份求售贷款列表以及直接知情消息人士透露，中国中信银行(国际)有限公司正寻求在亚洲出售逾28亿美元贷款债权。

求售贷款列表显示，该行已列出51项贷款待售，其中多数涉及到中国内地和香港的借款人。

其中最大的一笔贷款是去年为中国化工收购瑞士农药和种子集团先正达所提供127亿美元融资的一部分，规模为6亿美元。

中信银行(国际)及其母公司中信银行为上述过桥贷款的全球协调行，在一般分销阶段承贷28.86亿美元。该行在此融资案中承贷规模靠前。

银行在二级市场出售贷款的情况并不鲜见，这是投资组合管理操作的一部分。但亚洲二级市场活动不太协调，因买家与卖家的价格预期不一致。

总体而言，国际化银行在二级贷款市场上更为活跃，其中有些涉足贷款交易。其中一些银行的求售贷款列表上有待售贷款的指导价格水平，可在一对一磋商和交易进行之前探测市场兴趣。

二级贷款市场参与者表示，中国大陆和香港银行业者一般都会列出待售贷款清单，但对大笔交易提供的折扣不大。消息人士称，中国大陆银行业者提供这种待售贷款清单的情况以前比较少见。

中信实业银行的求售贷款列表上提供2017-2021年到期的以美元和港元计价的贷款，多数以平价出售。

其他待售贷款中，有一笔规模2,500万澳元(1,900万美元)，是去年10月签署的支持黑石集团收购Goodman Group工业场地组合贷款的一部分；另有一笔9,670万港元(1,200万美元)，是Wharf T&T (现名为WTT HK)杠杆并购贷款的一部分；还有一笔是2015年7月完成的，荷兰液压泵生产商Hyva Global BV的2,312万美元五年期再融资贷款。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 蔡美珍/孙茉莉)