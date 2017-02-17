路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。

渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行融资。

北汽集团英属维尔京群岛注册的全资子公司及境外融资平台Maikun Investment Co Ltd为借款人，北汽集团作为担保人。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点，剩余期限4.75年。承贷4,000万美元或以上获牵头行头衔，综合收益130.16个基点，管理费72个基点；承贷2,500万-3,900万美元为主办行，综合收益127个基点，管理费57个基点；承贷1,500万-2,400万美元为安排行，综合收益124.05个基点，管理费43个基点。承贷截止日期为3月20日。

北汽集团总部在北京，为中国五家最大的汽车生产商之一，截至2016年6月30日录得46亿元人民币净利。评级为Baa1/A−/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)