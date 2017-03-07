《分析师观点》台湾2月CPI年减0.04%低于预期，央行今年料不动利率

路透台北3月7日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.04%，低于市场预期的升0.50%；累计1-2月通膨率年增1.09%。分析师认为，3月央行升息机会不高，今年升息的机率也要视亚洲各国的货币政策是否趋紧而定，目前可能不动的机会高一点。 2月CPI经季调后较上月升0.65%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升2.19%，核心CPI较上年同期增0.17%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年2月 2017年1月 CPI（较上年同期） -0.04 +2.25 路透调查（较上年同期） +0.50 -- CPI（较上月，经季节调 +0.65 -0.20 整） 核心CPI（较上年同期） +0.17 +1.64R WPI（较上年同期） +2.19 +2.71R 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --国泰金控总经分析师 陈钦奇： 2月CPI低于预期，主要受农历春节季节性因素影响，参考性比较不高，目前全年CPI预估年增1.1%，尽管美国3月升息机率高达90%，但料台湾央行3月升息机会不大。 在两个前提下，下半年台湾升息机会较高，包括美国9月前升息两次及全年台湾经济成长率预估突破2%。 --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林: 我们预估台湾今年全年通膨率约1.2%左右，比去年1.4%稍低，主要还是去年初的寒害还有去年多个台风，使食品价格走高。我们今年初稍微上调了CPI年增率预估，一是因为劳动政策改变，二是油价走高。 今年通膨已没有去年高，台湾升息机会弱，目前要观察的是美国是否加速今年三次的升息脚步，或非美市场的央行政策有没有异动，目前亚洲邻国如中国和南韩货币政策估计仍是维持偏向宽向，因此台湾估今年不会升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收升3.8分，报30.982。 --台湾加权股价指数周一收高0.36%，至9,682.63点。 --指标10年期公债106/4期殖利率周一收跌1.34基点报1.1411%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行去年12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续两季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位，主因出口回升，而内需也略微调高。2016年全年经济成长率为1.4%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组；审校 杨淑祯/张喜良)