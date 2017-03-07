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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 09:06 BJT

《分析师观点》台湾2月CPI年减0.04%低于预期，央行今年料不动利率

    路透台北3月7日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.04%，低于市场预期的升0.50%；累计1-2月通膨率年增1.09%。分析师认为，3月央行升息机会不高，今年升息的机率也要视亚洲各国的货币政策是否趋紧而定，目前可能不动的机会高一点。
 
    2月CPI经季调后较上月升0.65%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升2.19%，核心CPI较上年同期增0.17%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
                             2017年2月          2017年1月
 CPI（较上年同期）             -0.04              +2.25
 路透调查（较上年同期）        +0.50               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.65              -0.20
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.17             +1.64R
 WPI（较上年同期）             +2.19             +2.71R
    注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
    
    
    **市场评论** 
    
    --国泰金控总经分析师 陈钦奇： 
    2月CPI低于预期，主要受农历春节季节性因素影响，参考性比较不高，目前全年CPI预估年增1.1%，尽管美国3月升息机率高达90%，但料台湾央行3月升息机会不大。 
    在两个前提下，下半年台湾升息机会较高，包括美国9月前升息两次及全年台湾经济成长率预估突破2%。   
    
    --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林:
    我们预估台湾今年全年通膨率约1.2%左右，比去年1.4%稍低，主要还是去年初的寒害还有去年多个台风，使食品价格走高。我们今年初稍微上调了CPI年增率预估，一是因为劳动政策改变，二是油价走高。
    今年通膨已没有去年高，台湾升息机会弱，目前要观察的是美国是否加速今年三次的升息脚步，或非美市场的央行政策有没有异动，目前亚洲邻国如中国和南韩货币政策估计仍是维持偏向宽向，因此台湾估今年不会升息。
         
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收升3.8分，报30.982。
    --台湾加权股价指数周一收高0.36%，至9,682.63点。   
    --指标10年期公债106/4期殖利率周一收跌1.34基点报1.1411%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行去年12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续两季按兵不动。 
    --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位，主因出口回升，而内需也略微调高。2016年全年经济成长率为1.4%。(完)

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 (集体采写 台北记者组；审校 杨淑祯/张喜良)
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