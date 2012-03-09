中国2月CPI涨幅创20个月新低

春节後食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显，重返下行通道并创20个月新低。稍早国家统计局公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，低於路透调查中值的上涨3.4%，亦远低於1月4.5%的涨幅，并创下2010年6月来最低水准；当月CPI环比则下跌0.1%。路透