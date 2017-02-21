版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 08:25 BJT

中国企业：蚂蚁金服将投资2亿美元于韩国Kakao Pay

路透上海2月21日 - 中国电商巨头阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和韩国通讯平台巨擘Kakao Corp周二发表联合声明称，蚂蚁金服将向Kakao的移动支付子公司Kakao Pay投资2亿美元。

这项投资是蚂蚁金服向更广阔的全球市场推进的一部分。蚂蚁金服上月刚刚宣布将收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)，交易价值约8.8亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐