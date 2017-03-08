日本数据：2月M3货币供应额较上年同期增长3.6%--央行

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透东京3月9日 - 日本央行周四公布，日本2月M3货币供应额较上年同期增长3.6%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)： 2月 1月 12月 上年2月 M2 +4.2 +4.0* +4.0 +3.2 M3 +3.6 +3.5 +3.4 +2.6 广义流动性 +2.6 +2.3* +2.2* +3.4 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。