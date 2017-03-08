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亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 07:55 BJT

日本数据：2月M3货币供应额较上年同期增长3.6%--央行

    路透东京3月9日 - 日本央行周四公布，日本2月M3货币供应额较上年同期增长3.6%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

                  2月     1月    12月  上年2月
    M2           +4.2    +4.0*   +4.0    +3.2
    M3           +3.6    +3.5    +3.4    +2.6
    广义流动性   +2.6    +2.3*   +2.2*   +3.4

    注：* 为修正值。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
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    (完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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