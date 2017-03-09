新闻稿：中国2月末M2同比增11.1%，当月新增人民币贷款1.17万亿元--央行

路透上海3月9日 - 以下为中国人民银行周四公布的“2017年2月金融统计数据报告”全文：
一、广义货币增长11.1%，狭义货币增长21.4%
2月末，广义货币(M2)余额158.29万亿元,同比增长11.1%，增速分别比上月末和去年同期低0.2个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额47.65万亿元,同比增长21.4%，增速分别比上月末和去年同期高6.9个和4个百分点；流通中货币(M0)余额7.17万亿元,同比增长3.3%。当月净回笼现金1.49万亿元。
二、当月人民币贷款增加1.17万亿元，外币贷款增加199亿美元
2月末，本外币贷款余额115.51万亿元，同比增长12.7%。月末人民币贷款余额109.8万亿元，同比增长13%，增速比上月末高0.4个百分点，比去年同期低1.7个百分点。当月人民币贷款增加1.17万亿元，同比多增4391亿元。分部门看，住户部门贷款增加3002亿元，其中，短期贷款减少802亿元，中长期贷款增加3804亿元；非金融企业及机关团体贷款增加7314亿元，其中，短期贷款增加3386亿元，中长期贷款增加6018亿元，票据融资减少2418亿元;非银行业金融机构贷款增加1327亿元。月末外币贷款余额8303亿美元，同比增长1.7%，当月外币贷款增加199亿美元。
三、当月人民币存款增加2.31万亿元，外币存款增加262亿美元
2月末，本外币存款余额159.56万亿元，同比增长11.7%。月末人民币存款余额154.38万亿元，同比增长11.4%，增速比上月末高1个百分点，比去年同期低1.9个百分点。当月人民币存款增加2.31万亿元，同比多增1.46万亿元。其中，住户存款增加1013亿元，非金融企业存款增加6645亿元，财政性存款增加1903亿元，非银行业金融机构存款增加6864亿元。月末外币存款余额7526亿美元，同比增长14.9%，当月外币存款增加262亿美元。
四、当月银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.47%，质押式债券回购月加权平均利率为2.61%
2月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交50.67万亿元，日均成交2.67万亿元，日均成交比去年同期增长6.5%。其中，同业拆借日均成交同比增长35.2%；现券日均成交同比增长0.1%；质押式回购日均成交同比增长5.4%。
当月同业拆借加权平均利率为2.47%，分别比上月和去年同期高0.11个和0.38个百分点；质押式回购加权平均利率为2.61%，分别比上月和去年同期高0.13个和0.51个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生2860亿元，直接投资人民币结算业务发生537亿元
2017年2月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2301亿元、559亿元、135亿元、402亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。
注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。
（完）
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(整理 边竞；审校 乔艳红)