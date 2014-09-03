宝信汽车、美国COX及招行联手打造二手车O2O网络平台

路透上海9月3日 - 中国汽车经销商近期纷纷将转型方向瞄向二手车互联网平台。宝信汽车(1293.HK)旗下汽车街电商平台联手美国最大汽车线上线下（O2O）交易平台COX汽车集团等联手打造一体化汽车服务平台，业务包括二手车交易、置换新车、维修保养等服务。

汽车街平台昨日宣布正式启动其线上线下一体化汽车服务业务，其合作伙伴还包括招商银行(600036.SS)子公司招银国际和其他多家汽车经销商集团。

“二手车是我们撬动的支点。如果平台搭起来后，置换量在上升，又有不同的渠道的合作伙伴把客户推上来，这就会产生一个上升性的趋势。”宝信汽车总裁王震表示。

他说，“任何经销商在中国，都是沧海一粟。我们已经算大了，但也只能是有限区域覆盖。你不可能具有全国二手车市场的覆盖能力。”

在他的计划中，汽车街未来将成为汽车销售领域的“淘宝网”，而且逐步淡化宝信色彩。

汽车街目前注册资本5亿元人民币，宝信目前是主要股东之一，不过公司希望将来会有更多股东加入。汽车街电商平台目前在国内拥有七个直营线下交易中心，到年底将在全国完成上百个战略网点的布局。

8月中旬，国内汽车经销商永达汽车(3669.HK)宣布与易车网(BITA.N)和优信拍打造专业二手车电商平台。此前，易车网、优信拍还与国内大型汽车经销商庞大集团(601258.SS)、联拓集团LAS.N分别组建了合资公司，拓展O2O电商平台，服务于中国高速成长的二手车市场。

随着中国汽车拥有率的快速增长，二手车在国内市场迅猛发展。根据中国汽车流通协会数据，从2000年至2013年，中国二手车年交易总量由25万台上升至超过500万台。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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