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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 11:29 BJT

专家称第二季未必是中国经济拐点

相当多人士预期今年第二季可能成为中国经济增长的低点或拐点时，北京师范大学金融研究中心主任钟伟指出，若是第二季国内宏观调控未放松，中国经济增速下滑趋势仍将延续，第三季增速可能继续放缓。对於今年通胀形势，他认为全年通胀涨幅将呈现V型，6月或7月可能是年内通胀的底部。路透

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