西班牙数据：2月服务业PMI升至18个月高位，受益于新订单增加

路透马德里3月3日 - 周五公布的一项调查显示，2月西班牙服务业增速创下一年半最快，受新订单增长的带动。与此同时未完工订单的增加表明服务业活动将继续加快。

西班牙2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)升至57.0，高于1月的54.7。自2013年9月以来，该指数一直保持在50的荣枯分水岭上方。

Markit资深分析师Andrew Harker表示，尽管新订单和未完工订单增加表明服务企业的业务扩张，但价格上涨可能会带来不利影响。

“在当前服务企业自身投入成本大幅攀升的背景下，对此类公司提价能力的担忧持续存在，”Harker表示。