西班牙数据：2月服务业PMI升至18个月高位，受益于新订单增加

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透马德里3月3日 - 周五公布的一项调查显示，2月西班牙服务业增速创下一年半最快，受新订单增长的带动。与此同时未完工订单的增加表明服务业活动将继续加快。
西班牙2月Markit服务业采购经理人指数(PMI)升至57.0，高于1月的54.7。自2013年9月以来，该指数一直保持在50的荣枯分水岭上方。
Markit资深分析师Andrew Harker表示，尽管新订单和未完工订单增加表明服务企业的业务扩张，但价格上涨可能会带来不利影响。
“在当前服务企业自身投入成本大幅攀升的背景下，对此类公司提价能力的担忧持续存在，”Harker表示。
他还称，这些增加的成本中，只有很少一部分转嫁给了客户，暗示服务企业仍担心需求的强劲程度不足以经受住价格上涨的考验。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。