欧元区金融：2月Target 2体系中意大利净负债和德国净债权均创纪录

标题新闻：若希腊能在20年内维持基本预算盈余不低于GDP的3%，便无需欧元区国家减免债务-ESM文件
ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 意大利Target 2净负债为3,861亿欧元
* 德国净债权为8,144亿欧元
路透法兰克福/米兰3月7日 - 周二公布数据显示，随着资金流出意大利并流入德国，意大利债务和德国对欧洲央行的债权上月触及纪录高位。
数据表明欧元区内部经济失衡情况愈发严重，凸显出如果欧元区瓦解，有可能出现规模巨大的主权债务违约。
意大利2月对欧洲央行Target 2支付清算体系的净债务升至创纪录的3,861亿欧元(4,080亿美元)，与此同时，德国净债权亦创纪录高位8,144亿欧元。Target 2是欧元区清算跨境支付的系统。
这样的差距证实了德国强劲出口，但也反映了储户倾向于把资金存储于他们认为的欧元区避风港；意大利的银行则面临压力，而且反欧元情绪在高涨。
欧洲央行总裁德拉吉最近在写给两位意大利议员的信件中称，由于这些支付不是由各国央行结算，总额只代表如果欧元区解体，那么区内单个成员国必须支付或收回的资金。
跨国债务违约风险已经被看做是让欧元区共渡金融危机的一个原因。
意大利在Target 2项下的部位在欧元区主权危机期间恶化，因外资抛售意大利资产，将资金撤出其银行。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
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