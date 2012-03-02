美国2月汽车销售升至四年高点

美国2月汽车销售成长近16%，年率则跳升至四年高点，至1,510万辆，为2008年2月以来的最佳表现，受通用汽车销售意外增长和克莱斯勒及福特汽车强劲的表现支撑。汽车销售连续第二个月超越最乐观的预期。分析师将涨势部分归因于消费者信心上扬，以及乐观的美国经济数据。路透