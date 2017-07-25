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芝加哥期市：大豆跳涨2%，因USDA称作物生长状况逊于预期
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2017年7月25日 / 凌晨1点08分 / 2 天前

芝加哥期市：大豆跳涨2%，因USDA称作物生长状况逊于预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月25日 - 美国大豆期货周二最多上涨达2%，触及近两周高点，此前美国农业部(USDA)称，近日乾燥天气对作物造成的损害较预期严重。
    
    玉米期货上涨0.5%，因美国玉米生长状况亦落后于市场预期；小麦则上涨约0.3%。
    
    0030GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨1.3%至每蒲式耳10.23美元，稍早一度触及10.35-1/2美元，为7月12日以来最高。大豆上日收低1.2%。

    此前美国农业部称，美国大豆作物优良率为57%，比上周低4个百分点。分析
师原本预期下降1个百分点。
    
    “很多人担心天气对美国作物的影响，美国农业部数据将激发这些疑虑，”
澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell表示。
    
    尽管天气预报说本周多雨，应该有利于作物，但分析师担心美国产出可能下
降，与此同时对于美国供应的需求增强。
    
    美国农业部一份报告显示，一周大豆出口检验596,920吨，超过预期。一周
小麦和玉米检验规模均符合市场预期。
    
    玉米期货涨0.5%报每蒲式耳3.92-3/4美元，周一收低0.7%。
    
    农业部称玉米优良率为62%，略低于分析师预估。
    
    小麦期货涨近0.3%报每蒲式耳4.90-1/4美元；周一跌2%，并触及6月29
日以来低位4.83美元。
    
    美国农业部称春小麦优良率为33%，符合预估。    
    
 以下为0030GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     490.25    1.50   +0.31%      -1.80%         501.64    38
 CBOT玉米     392.75    2.00   +0.51%      -0.19%         394.98    50
 CBOT大豆    1023.25   13.25   +1.31%      +0.10%         974.76    60
 CBOT稻米      12.14   $0.00   +0.00%      +1.29%         $11.79    75
 WTI原油       46.42   $0.08   +0.17%      +1.42%         $45.13    56
 汇率                                                                 
 欧元/美元    $1.163  $0.000   -0.04%      -0.24%                     
 美元/澳元    0.7922   0.000   +0.00%      +0.14%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。
    (完) (编译 张若琪/李爽  审校 戴素萍/张涛)

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