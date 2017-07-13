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芝加哥期市：小麦期货挫跌近2%触及两周低点，USDA上调年末库存预估
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2017年7月13日 / 凌晨1点11分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货挫跌近2%触及两周低点，USDA上调年末库存预估

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月13日 - 美国小麦期货周四下挫近2%，触及两周低点，此前美国农业部(USDA)意外上调本年度末小麦库存预估，令价格承压。
    
    0033GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约下跌1.8%至每蒲式耳5.27-1/2美元，接近盘中低位5.27-1/4美元--这也是6月30日以来最低点。小麦期货周三收低2.9%。
    
    主力大豆期约下跌1.1%至每蒲式耳10.22-3/4美元，接近盘中低位10.18-1/2美元--这也是7月7日以来最低点。大豆期货周三收低0.9%。

    主力玉米期货跌0.8%至每蒲式耳3.95-3/4美元，接近日低每蒲式耳3.95-1/4美元，这是7月6日以来最低水平。上日玉米期货下滑3.7%。
    
    美国农业部在月度报告中提高了对2017/18销售年度末的小麦库存预估，从6月预估的9.24亿提高至9.38亿蒲式耳。而此前多数交易商的预期为下调。
    
    美国农业部还上调了2017/18年度末的美国玉米库存预估，从6月的21.1亿上调至23.25亿蒲式耳，也高于分析师平均预估的21.81亿蒲式耳。
    
    美国农业部维持2017年美国玉米单产预估不变，为每英亩170.7蒲式耳。有些分析师此前预估单产下降，因美国中西部的部分地区天气干热。
    
    美国农业部下调了大豆2016/17和2017/18销售年度的结转库存预估。

    以下为0033GMT报价：

 合约          价格       变动      涨跌%     两日涨跌%  30日移动均  RSI
                                                         值          
 CBOT小麦         527.50     -9.50    -1.77%     -4.61%      489.30   62
 CBOT玉米         395.75     -3.00    -0.75%     -4.47%      397.56   46
 CBOT大豆        1022.75    -11.25    -1.09%     -1.97%      955.89   83
 CBOT稻米          11.89     $0.05    +0.46%     -1.49%      $11.68   53
 WTI原油           45.32    -$0.17    -0.37%     +0.62%      $45.22   53
 汇率                                                                   
 欧元/美元        $1.142    $0.001    +0.12%     -0.36%                 
 美元/澳元        0.7685     0.001    +0.13%     +0.67%                 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 王兴亚/王颖；审校 徐文焰/许娜)

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