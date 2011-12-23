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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 09:33 BJT

中国长江三峡集团将购葡萄牙EDP21%股权

中国长江三峡集团公司在葡萄牙公用事业公司EDP股权竞购战中胜出，将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权。交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资。葡萄牙政府控股公司Parpublica周四表示，长江三峡集团公司的报价较EDP股价高53%。EDP是葡萄牙最大的公司。路透

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