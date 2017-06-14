版本:
中国
债券 | 2017年 6月 14日 星期三 10:29 BJT

美国金融：第一季末商业地产贷款余额超过3万亿美元，创纪录高位--MBA

路透6月13日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周二称，2017年第一季末，美国商业地产贷款余额有史以来首次超过3万亿美元。

该协会称，第一季商业和多户型住宅抵押债务余额增加376亿美元至3.01万亿美元，较2016年第四季增长1.3%。

“近三分之二的增长来自多户型住宅抵押债务余额的增长，”MBA商业地产研究副总裁Jamie Woodwell在声明中称。

MBA称，第一季公寓抵押贷款较前季增长234亿美元或2%，为1.17万亿美元。

尚不清楚公寓抵押贷款增势在未来数月能否持续。政府数据显示，4月多户住宅建筑开工连续第四个月下降，年率为33.7万套。(完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐