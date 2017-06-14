美国金融：第一季末商业地产贷款余额超过3万亿美元，创纪录高位--MBA

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透6月13日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周二称，2017年第一季末，美国商业地产贷款余额有史以来首次超过3万亿美元。
该协会称，第一季商业和多户型住宅抵押债务余额增加376亿美元至3.01万亿美元，较2016年第四季增长1.3%。
“近三分之二的增长来自多户型住宅抵押债务余额的增长，”MBA商业地产研究副总裁Jamie Woodwell在声明中称。
MBA称，第一季公寓抵押贷款较前季增长234亿美元或2%，为1.17万亿美元。
尚不清楚公寓抵押贷款增势在未来数月能否持续。政府数据显示，4月多户住宅建筑开工连续第四个月下降，年率为33.7万套。(完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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