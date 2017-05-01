美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
3月未经季调的汤森路透/PayNet小型企业贷款指数为134，较上年同期下降1%，但较工作日较少的2月高出4%。
该指数的走势通常与未来一两季国内生产总值(GDP)的变化相符。美国周五发布的数据显示，第一季GDP环比年率初值为增长0.7%，增长步伐为三年来最慢。
自11月美国大选以来，对于总统特朗普拟议减税将提振企业获利的押注提振美股走高。但PayNet执行长及创始人Bill Phelan表示，小型企业似乎仍在准备应对意外情况。
“他们没有被卷入公共市场的喜悦之中；他们只是，‘到站了再叫醒我’，”Phelan在接受采访时表示，“不会有什么热情。”
小型企业借款为经济成长的关键指标之一，因小型企业通常是聘雇主力。
PayNet数据还显示，企业没有因为偿还既有贷款有困难而避免借入新债。3月逾期30天以上贷款比例为1.68%，和2月份持平。
PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及拖欠还款等情况的即时数据。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。