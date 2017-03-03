全球外汇市场一周综述：美国3月加息预期升温，英镑迈入缓慢下跌期--PDF版本****

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
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