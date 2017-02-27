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亚洲 | 2017年 2月 27日 星期一 10:54 BJT

路透基点：中国东方资产管理再入市筹措3亿美元三年期贷款--TRLPC

    路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资
产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷
款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。
    
    台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆
放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。
    
    银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头
衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万
美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承
贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个
基点的前端费。回复截止日期为3月28日。
    
    中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股
有限公司为借款人。
    
    该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合
收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台
北富邦银行亦是唯一牵头行兼簿记行。
    
    中国东方资产管理(国际)控股有限公司的信用评级为BBB+/A-(标普/
惠誉)。
    
    中国东方资产管理公司成立于1999年，为国有非银行金融机构，主要
 从事资产管理、证券、保险和信托等业务。(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
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