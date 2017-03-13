路透基点：江西省高速公路推出3亿元人民币贷款案--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司已推出3亿元人民币(4,300万美元)的一年期境内贷款。
星展银行为牵头行兼簿记行，上周已推出该贷款案。
这批无担保贷款附带有未具体说明的超额配售权，利率为中国人民银行基准利率的93%。
受邀参贷的银行，承贷5,000万或以上者，最高综合收益为中国人行基准利率的95%。回覆截止日期为4月12日。在4月7日前回覆的银行将可得到5个基点的提前参贷费。
所筹资金将用于再融资和营运资本。
集团上一次是在2015年4月同五家外资银行签署6亿元人民币一年期贷款，资金用于运营资本。星展银行中国也是上一笔贷款案的唯一牵头行、簿记行和额度代理行，该贷款利率为中国人行基准利率的95%。
江西省高速公路投资集团成立于2009年11月，负责江西省内高速公路的设计、建设和维护。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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