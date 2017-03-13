路透基点：江西省高速公路推出3亿元人民币贷款案--TRLPC

路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司已推出3亿元人民币(4,300万美元)的一年期境内贷款。

星展银行为牵头行兼簿记行，上周已推出该贷款案。

这批无担保贷款附带有未具体说明的超额配售权，利率为中国人民银行基准利率的93%。

受邀参贷的银行，承贷5,000万或以上者，最高综合收益为中国人行基准利率的95%。回覆截止日期为4月12日。在4月7日前回覆的银行将可得到5个基点的提前参贷费。

所筹资金将用于再融资和营运资本。

集团上一次是在2015年4月同五家外资银行签署6亿元人民币一年期贷款，资金用于运营资本。星展银行中国也是上一笔贷款案的唯一牵头行、簿记行和额度代理行，该贷款利率为中国人行基准利率的95%。