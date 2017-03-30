路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC

标题新闻：软银集团已在英伟达(Nvidia)累积40亿美元持股，成为第四大股东--彭博引述消息人士
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
还有几家银行在寻求内部批准。该项联贷的最新截止日期是下周，原定的是3月28日，后来因借款人更新了2016年的财务数据而被后延。
台北富邦银行是此案的独家牵头行和簿记行。
此案的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，利率加码为139个基点，平均期限为2.875年。
借款人去年8月首次涉足联贷市场，当时的三年期贷款金额最终扩大到3.5亿美元，吸引了25家银行参贷。台北富邦银行也是当时的独家牵头行兼簿记行，那时的最高综合收益为较Libor加码250个基点，平均期限为2.5年。
中国东方资产管理(国际)控股的发行人评级为BBB+/A−(标普/惠誉)。
该公司是中国国有资产管理公司--中国东方资产管理公司的全资子公司，总部位于香港，是母公司进行海外融资和投资的主要平台。母公司为此项贷款提供支持函。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举