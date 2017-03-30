路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC

路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。

还有几家银行在寻求内部批准。该项联贷的最新截止日期是下周，原定的是3月28日，后来因借款人更新了2016年的财务数据而被后延。

台北富邦银行是此案的独家牵头行和簿记行。

此案的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，利率加码为139个基点，平均期限为2.875年。

借款人去年8月首次涉足联贷市场，当时的三年期贷款金额最终扩大到3.5亿美元，吸引了25家银行参贷。台北富邦银行也是当时的独家牵头行兼簿记行，那时的最高综合收益为较Libor加码250个基点，平均期限为2.5年。

中国东方资产管理(国际)控股的发行人评级为BBB+/A−(标普/惠誉)。