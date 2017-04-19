路透基点：国动集团重启去年的境内贷款案，金额降至3亿元--TRLPC

路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承贷还可获得10个基点的提前参贷费。 去年这笔融资的联贷未能获得银行的太大兴趣，因为国动集团未能及 时提供2015年经审计的财务资料。现在该公司正在提供2013-2015年的经 审计财务资料，但没有2016年的资料。 财务条件包括：未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)与利息 费用的比率最低为3倍，净债务与EBITDA的比率最高为5倍，净债务与净资 产比率最高为3倍。 来自中国移动、中国联通及中国电信的应收账款将充当抵押品。将逐 月还款，而且主要依赖这三家客户的应收帐款。(完) (编译 张涛；审校 张明钧)