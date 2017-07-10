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路透基点：国银租赁重返联贷市场，筹组3亿美元境内分期贷款--TRLPC
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2017年7月10日 / 早上6点27分 / 2 天前

路透基点：国银租赁重返联贷市场，筹组3亿美元境内分期贷款--TRLPC

1 分钟阅读

    路透7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称国银金融租赁股
份有限公司重返市场，筹组3亿美元三年期境内贷款。该公司在不到一年
之前签署了1.5亿美元的贷款便利。
    
    独家牵头行兼簿记行瑞穗银行上周五启动该最新贷款项目，利率为较
三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105个基点，平均贷款年限为2.
66年。
    
    承贷5,000万美元或以上者为牵头行，参贷费30个基点，综合收益116
个基点；承贷3,000-4,900万美元者为主办行，参贷费25个基点，综合收
益114个基点；承贷2,000-2,900万美元者为安排行，参贷费20个基点，综
合收益113个基点；承贷1,000-1,900万美元为参贷行，参贷费15个基点，
综合收益111个基点。
    
    承贷截止日期8月18日，所得资金将用于运营资本。计划9月6日签署
。
    
    国银租赁评级为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)，去年9月完成了一笔1.5
亿美元的三年期境内贷款，吸引10家银行参与联贷。
    
    永丰银行(中国)和富邦华一银行担任此项交易的牵头行兼簿记行，最
终支付的最高综合收益为三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码124
个基点，贷款利率为加码115个基点。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)

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