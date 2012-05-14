摩根大通数位高管料辞职 交易亏损或超30亿美元--消息

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透伦敦/纽约5月14日电---消息人士表示,摩根大通(JPM.N)可能会放弃三名高管以限制交易巨亏所产生的後果.之前该行一项衍生品对冲的策略失败,所导致的损失可能达到30亿美元或更高.
消息人士称,这家以资产计美国最大的银行料在本周接受首席投资官Ina Drew的辞呈,另外一名顶级薪酬高管料在未来几天内亦辞职.
知情人士称,Drew手下参与过该交易的Achilles Macris和Javier Martin-Artajo料亦被要求离职.周一未能联系到上述人士置评.
交易亏损曝光後,有关人员的离职已经是是定数,但摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)周四披露亏损时只是说该行将继续调查,将对有关人员采取惩戒.
迪蒙称,随着未来数月仓位的解除,该行的亏损可能达到30亿美元或更多.
迪蒙计划周二在摩根大通的年会上发表讲话.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
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