摩根大通数位高管料辞职 交易亏损或超30亿美元--消息

路透伦敦/纽约5月14日电---消息人士表示,摩根大通(JPM.N)可能会放弃三名高管以限制交易巨亏所产生的後果.之前该行一项衍生品对冲的策略失败,所导致的损失可能达到30亿美元或更高.

消息人士称,这家以资产计美国最大的银行料在本周接受首席投资官Ina Drew的辞呈,另外一名顶级薪酬高管料在未来几天内亦辞职.

知情人士称,Drew手下参与过该交易的Achilles Macris和Javier Martin-Artajo料亦被要求离职.周一未能联系到上述人士置评.

交易亏损曝光後,有关人员的离职已经是是定数,但摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)周四披露亏损时只是说该行将继续调查,将对有关人员采取惩戒.

迪蒙称,随着未来数月仓位的解除,该行的亏损可能达到30亿美元或更多.

迪蒙计划周二在摩根大通的年会上发表讲话.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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