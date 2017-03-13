路透基点：蚂蚁金服联贷市场首秀，寻求30亿美元离岸贷款--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，目前正在离岸市场筹办一笔30亿美元贷款。
消息人士称，蚂蚁金服目前与九家银行组成的团队洽谈筹办一笔五年期到期一次性偿还贷款，银行团队成员主要为投资银行。
据消息人士指出，价格讨论方向显示综合收益定价在150-200个基点区间。
消息人士称，九家银行初步承诺认贷的总额料将超出贷款目标，因为在市场缺乏联贷案的情形下，各银行放贷意愿强烈。
贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)。
另一方面，阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款，用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示按基准利率加码幅度在90-100个基点中段水准，综合收益料略高于100个基点。
腾讯亦在市场上筹办一笔20亿美元五年期到期一次性偿还贷款，据称综合收益在略高于100个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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