路透基点：蚂蚁金服联贷市场首秀，寻求30亿美元离岸贷款--TRLPC

路透3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，目前正在离岸市场筹办一笔30亿美元贷款。

消息人士称，蚂蚁金服目前与九家银行组成的团队洽谈筹办一笔五年期到期一次性偿还贷款，银行团队成员主要为投资银行。

据消息人士指出，价格讨论方向显示综合收益定价在150-200个基点区间。

消息人士称，九家银行初步承诺认贷的总额料将超出贷款目标，因为在市场缺乏联贷案的情形下，各银行放贷意愿强烈。

贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金(MoneyGram)。

另一方面，阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款，用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示按基准利率加码幅度在90-100个基点中段水准，综合收益料略高于100个基点。