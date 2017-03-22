版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 15:53 BJT

路透基点：香港华融投资股份启动30亿港元贷款案--TRLPC

路透3月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，牵头行兼簿记行的瑞士信贷已经为华融投资股份有限公司启动了30亿港元(3.86亿美元)的364天期贷款案。

该到期一次性偿还贷款可由港元或美元计价，利率较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。

受邀参贷行分为四档：

承贷相当于4亿港元或以上的银行，获牵头行头衔，综合收益为260个基点，前端费40个基点；

承贷相当于3-3.99亿港元的银行，获主办行头衔，综合收益为250个基点，前端费30个基点；

承贷相当于2-2.99亿港元的银行，获安排行头衔，综合收益为245个基点，前端费25个基点；

承贷相当于1-1.99亿港元的银行，获经理行头衔，综合收益为240个基点，前端费20个基点。

资金用作运营资本。

中国华融资产管理股份有限公司是香港上市的华融投资股份的大股东。华融投资股份主要在香港从事地基及下层结构建筑业务。(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐