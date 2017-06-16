路透基点：台湾合迪重回市场筹措30亿元台币三年期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司阔别一年多后重返贷款市场，寻求30亿元台币(9,900万美元)三年期贷款。
台湾土地银行为牵头行兼簿记行，贷款包含A部分为15亿元台币循环信用贷款，以及B部分为15亿元台币的抵押担保贷款。
A部分利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85个基点，税前保底利率为1.7%；B部分有每年70个基点的担保费。
承贷5亿元台币或以上者，可获副牵头行(协办行)头衔，前端费10个基点；承贷3-4.99亿元台币者，可获经理行头衔，前端费5个基点；承贷1-2.99亿元台币者，可获参贷行头衔，费用2个基点。银行的最后回覆期限为6月23日。
6月16日前承贷可获2个基点提前参贷费。
贷款将用于2014年3月签署的一笔24亿元台币三年期贷款的再融资，以及运营资本。土地银行也是2014年这笔贷款的牵头行，利率为较次级市场商业本票利率加码80个基点。
借款人上次在联贷市场筹款是在2016年2月，签订30亿台币三年期循环信用贷款。土地银行也是该笔贷款的牵头行兼簿记行，利率较Taibor加码85个基点，税前保底利率为1.75%。
合迪为中租迪和旗下子公司，为建筑与运输业中小型公司提供融资服务。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为