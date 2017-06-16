路透基点：台湾合迪重回市场筹措30亿元台币三年期贷款--TRLPC

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，合迪股份有限公司阔别一年多后重返贷款市场，寻求30亿元台币(9,900万美元)三年期贷款。

台湾土地银行为牵头行兼簿记行，贷款包含A部分为15亿元台币循环信用贷款，以及B部分为15亿元台币的抵押担保贷款。

A部分利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85个基点，税前保底利率为1.7%；B部分有每年70个基点的担保费。

承贷5亿元台币或以上者，可获副牵头行(协办行)头衔，前端费10个基点；承贷3-4.99亿元台币者，可获经理行头衔，前端费5个基点；承贷1-2.99亿元台币者，可获参贷行头衔，费用2个基点。银行的最后回覆期限为6月23日。

6月16日前承贷可获2个基点提前参贷费。

贷款将用于2014年3月签署的一笔24亿元台币三年期贷款的再融资，以及运营资本。土地银行也是2014年这笔贷款的牵头行，利率为较次级市场商业本票利率加码80个基点。

借款人上次在联贷市场筹款是在2016年2月，签订30亿台币三年期循环信用贷款。土地银行也是该笔贷款的牵头行兼簿记行，利率较Taibor加码85个基点，税前保底利率为1.75%。