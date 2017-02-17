路透基点：台湾精成科技寻求30亿元台币再融资贷款--TRLPC

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技正在市场寻求约30亿元台币(9,700万美元)的再融资贷款。
有三家银行正在争取委托。消息人士表示，贷款条件尚待确定。
借款方前次涉足借贷市场是在2013年12月，当时贷款24亿元台币，由中国信托商业银行与合作金库为担任头行兼簿记行，利息较二级市场商业票据利率加码72-78个基点。
台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与消费者电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。