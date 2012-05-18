美国对中国太阳能产品徵收不低於30%的惩罚性关税

路透5月17日电---美国周四决定,对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.

此前,中美之间已经存在一系列贸易争端.美国商务部称,同意国内太阳能公司的观点,即中国大量倾销低价产品,且已导致几家可再生能源企业倒闭.

本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响,例如尚德电力STP.N和天合光能(TSL.N)等.

几家中国公司和一家太阳能贸易组织对此发表谴责,称这会推高清洁能源成本,阻碍行业快速发展.

反对课税的美国平价太阳能联盟(CASE)总裁Jigar Shah说,这项新关税"重创美国太阳能产业.

Shah称,希望这些关税在今年稍後定案之前可以降低,因为这攸关该产业中数以千计的就业岗位.

美方这项新裁决源自於去年10月,德国SolarWorld AGSWVG.DE美国子公司、以及另外六家美国企业所提起的控诉,他们指存在不公平竞争并寻求课徵远超100%的关税.

White & Case贸易律师Scott Lincicome表示,中国势将批评这项举措,"但应不会加剧双边贸易紧张局面,因为大家普遍料到会开徵较高的反倾销税."

根据裁定,本案中向美国政府提出诉愿的59家中国太阳能企业也将面临约31%的进口关税,包括英利绿色能源控股(YGE.N)、赛维LDKLDK.N、阿特斯(Canadian Solar)(CSIQ.O)、韩华新能源HSOL.O、晶澳太阳能(JASO.O)和晶科能源(JKS.N).

其他中国公司目前可能面临250%的关税,但商务部未来数月公布最终裁定之前,这些税率还可能调整.

美国此项判决,涵盖追溯至90天前的进口.而就在两个月之前,美方以中国不公平补贴其太阳能产业为由,对从中国进口之产品设下的关税还不到5%.

中国太阳能企业以及批评SolarWorld的人士称,全球性竞争对压低可再生能源的成本至关重要,这类洁净能源目前仍仰赖政府补贴,才能与煤炭或天然气等石化燃料竞争.

尚德电力否认曾经以低於成本价出售产品,并表示反对任何贸易壁垒.

"全球太阳能产业中所有主要企业都希望避免贸易战.我们需要的是更多竞争和创新,而不是诉讼,"尚德电力首席商务官Andrew Beebe在声明稿表示.

美国太阳能企业股价受此消息的激励上涨,First Solar(FSLR.O)扬升6.7%,Sunpower(SPWR.O)大涨10.03%.

在美国上市的中国太阳能公司股价下滑,特别是英利绿色能源控股重挫13.04%,尚德电力下跌5.75%.(完)

--编译 程琳/李婷仪;审校 郑茵

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