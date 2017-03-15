中港个股：光大银行启动300亿元A股可转债发行，周五为网上网下申购日

路透上海3月15日 - 中国股份制商业银行--光大银行周三公告称，将启动发行300亿元人民币A股可转换公司债券，期限六年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为周五（17日）。

根据公告，本次可转债票面利率第一年为0.2%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2%，初始转股价格4.36元/股。

本次发行的转债全额向原股东实行优先配售，优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。转股起止日期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

在可转债存续期内，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

转股期内，公司A股股票在任何连续30个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，经相关监管部门批准，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

此外在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。（完）

欲览公告详情，请点选 here (发稿 李铮/边竞；审校 林高丽)