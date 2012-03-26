华泰柏瑞和嘉实沪深300ETF获批

* 华泰柏瑞和嘉实沪深300ETF分别获批

* 成为首批跨市场ETF,近期将发行

* 为资本市场带来新投资工具,多方位产生影响

路透上海3月26日电---中国首批跨市场ETF(可上市交易基金)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF均已获得中国证监会批复,并将於近期发行.这将给中国资本市场带来新的投资工具,从而对长线机构投资策略、券商经纪业务格局、对冲产品发展等方面产生较大影响.

根据华泰基金和嘉实基金的新闻稿及业内人士介绍,华泰柏瑞沪深300ETF以沪深300指数.CSI300为跟踪标的,发行後将在上海证交所上市交易,可当天回转交易(T+0);而嘉实沪深300ETF未来将在深圳证交所上市,采用实物申赎、T+2的交易方式.

"沪深300ETF的推出...可以为个人及机构投资者提供价格低廉、交易便捷的长期配置及波段操作的工具型产品,满足投资者不同的投资需求,"嘉实基金结构产品投资部总经理杨宇称.

另一方面,其指出,可以通过提供与股指期货拟合度更好的现货产品,强化股指期货的套期保值、价格发现等功能.

华泰柏瑞基金公司总经理韩勇还指出,T+0版的沪深300ETF获准推出,对於券商经纪业务版图整体格局的演变、养老及保险资金等长线价值型机构者的运作、股指期货市场期现套利群体的扩大、套利效率的提升、各类对冲产品的发展等,都将产生深远的影响.

中国金融期货交易所此前推出的国内首只金融期货产品--沪深300指数期货目前交投已相当活跃,去年单边交易总量达43.8万亿元人民币.不过目前国内还没有一只相对应的ETF,可以方便投资者随时进行期现套利等操作.

华泰柏瑞新闻稿指出,与直接配置股票相比,华泰柏瑞沪深300ETF可实现T+0、交易免收印花税;若成为融资融券标的ETF,其保证金折算率更高於股票;此外,还可以利用沪深300ETF和沪深300期指同一标的指数的特点,实施各种更为复杂有利的投资策略.

而嘉实基金在2005年就推出以沪深300指数为标的指数基金.去年底,嘉实沪深300基金以420亿的份额规模成为国内最大的指数基金.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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