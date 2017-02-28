香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低

路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。

安硕沪深300此前的管理费为每年0.99%，今天开始实施新管理费标准。

安硕沪深300以一笔管理费支付其所有费用、成本及开支，但不包括经纪费用和交易成本、印花税、税项和非经常性项目。

贝莱德同时宣布，安硕沪深300易名为“iShares安硕核心沪深300指数ETF”，以反映该产品获纳入其亚太区核心系列，并正式增设人民币以及美元的交易柜台，为投资者提供货币配置弹性。（完）