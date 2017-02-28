香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
安硕沪深300此前的管理费为每年0.99%，今天开始实施新管理费标准。
安硕沪深300以一笔管理费支付其所有费用、成本及开支，但不包括经纪费用和交易成本、印花税、税项和非经常性项目。
贝莱德同时宣布，安硕沪深300易名为“iShares安硕核心沪深300指数ETF”，以反映该产品获纳入其亚太区核心系列，并正式增设人民币以及美元的交易柜台，为投资者提供货币配置弹性。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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