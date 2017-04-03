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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 09:55 BJT

澳洲数据：3月经季节调整的整体招聘广告较前月增加0.3%--ANZ

路透悉尼4月3日 - 周一公布的调查显示，澳洲招聘广告在3月份小幅增加，其水准仍然可以暗示，就业市场的劳动力需求稳健，即便是在官方就业数据依然令人失望的情况下。

澳新银行(澳盛银行/ANZ)的月度调查显示，3月整体招聘广告较前月上升0.3%，2月为下降0.8%。

3月招聘广告较上年同期增长7.0%。澳新银行不再提供网络招聘广告和报纸招聘广告的分项数据，因为后者目前在整体招聘广告中所占份额很小。

“3月招聘广告情况的改善固然温和，依然令人鼓舞，特别是考虑到2月就业报告令人失望，”澳新银行澳洲经济部主管David Plank表示。

澳洲2月失业率升至13个月高位5.9%，就业人口意外减少，这给薪资增长和通胀前景带来威胁。

澳洲央行把失业率上升列为可能促使其考虑进一步降息的为数不多的因素之一。

央行将于周二召开4月政策会议，会上维持利率在1.5%不变料已成定局。

“虽然招聘广告情况改善与近期的就业数据有点对不上，但与其它前瞻性指标还是保持一致。”Plank说，“因此，我们仍然预期劳动力市场情况在2017年会逐步改善。”(完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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