澳洲数据：3月经季节调整的整体招聘广告较前月增加0.3%--ANZ

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透悉尼4月3日 - 周一公布的调查显示，澳洲招聘广告在3月份小幅增加，其水准仍然可以暗示，就业市场的劳动力需求稳健，即便是在官方就业数据依然令人失望的情况下。
澳新银行(澳盛银行/ANZ)的月度调查显示，3月整体招聘广告较前月上升0.3%，2月为下降0.8%。
3月招聘广告较上年同期增长7.0%。澳新银行不再提供网络招聘广告和报纸招聘广告的分项数据，因为后者目前在整体招聘广告中所占份额很小。
“3月招聘广告情况的改善固然温和，依然令人鼓舞，特别是考虑到2月就业报告令人失望，”澳新银行澳洲经济部主管David Plank表示。
澳洲2月失业率升至13个月高位5.9%，就业人口意外减少，这给薪资增长和通胀前景带来威胁。
澳洲央行把失业率上升列为可能促使其考虑进一步降息的为数不多的因素之一。
央行将于周二召开4月政策会议，会上维持利率在1.5%不变料已成定局。
“虽然招聘广告情况改善与近期的就业数据有点对不上，但与其它前瞻性指标还是保持一致。”Plank说，“因此，我们仍然预期劳动力市场情况在2017年会逐步改善。”(完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。