路透基点：蚂蚁金服贷款目标将从30亿提高至35亿美元--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，将把到期一次性偿还贷款案的目标金额从30亿美元提高到35亿美元。

在此之前，蚂蚁金服把对美国电子支付公司速汇金的收购报价提高了逾三分之一，超过了竞购方的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。

这笔贷款已吸引14家银行承贷，将取代用于支持蚂蚁金服收购速汇金的一笔过桥贷款。

澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行(ING)、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)。德意志银行与法国兴业银行以牵头行身份加入。法国巴黎银行作为主办行加入。

贷款文档准备工作正在进行，预计在未来几天签约。

是次贷款期限为三年，并可选择延期两年，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点；期限若为五年，则利率为Libor加码155个基点。

基于较Libor加码143个基点的混合利率和五年贷款期限，最高综合收益是164个基点，前端费是105个基点。(完) (编译 张涛；审校 刘秀红)