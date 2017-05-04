路透基点：蚂蚁金服贷款目标将从30亿提高至35亿美元--TRLPC

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，将把到期一次性偿还贷款案的目标金额从30亿美元提高到35亿美元。
在此之前，蚂蚁金服把对美国电子支付公司速汇金的收购报价提高了逾三分之一，超过了竞购方的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
这笔贷款已吸引14家银行承贷，将取代用于支持蚂蚁金服收购速汇金的一笔过桥贷款。
澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛、汇丰、荷兰安智银行(ING)、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)。德意志银行与法国兴业银行以牵头行身份加入。法国巴黎银行作为主办行加入。
贷款文档准备工作正在进行，预计在未来几天签约。
是次贷款期限为三年，并可选择延期两年，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点；期限若为五年，则利率为Libor加码155个基点。
基于较Libor加码143个基点的混合利率和五年贷款期限，最高综合收益是164个基点，前端费是105个基点。(完) (编译 张涛；审校 刘秀红)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
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