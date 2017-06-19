路透基点：台湾日盛租赁将三年期贷款规模缩减至30.5亿台币--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报道称，台湾日盛国际租赁股份有限公司已将三年期贷款规模目标从之前的32亿台币缩减至30.5亿台币(1.01亿美元)。
台湾银行和华南银行将担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码108个基点，税前保底利率为1.7%。
参贷行可获得20个基点的最高前端费用。这笔贷款计划在6月23日举行签约。
贷款案将由借款方董事长及母公司一名主要股东提供担保。融资所得将作为2014年9月所签三年期32亿台币贷款的再融资、以及营运资本用途。
以下为两家牵头行兼簿记行所参贷额度：
台湾银行：8亿台币
华南银行：8亿台币
以下为各经理行参贷额度：
台湾土银： 3亿台币
台新银行：3亿台币
参贷行所承贷的额度：
彰化银行：2亿台币
第一商业银行：2亿台币
兆丰国际商业银行：2亿台币
新光银行：1.5亿台币
农业金库：1亿台币
合计：30.5亿美元 (完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为