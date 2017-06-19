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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 17:41 BJT

路透基点：台湾日盛租赁将三年期贷款规模缩减至30.5亿台币--TRLPC

路透6月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报道称，台湾日盛国际租赁股份有限公司已将三年期贷款规模目标从之前的32亿台币缩减至30.5亿台币(1.01亿美元)。

台湾银行和华南银行将担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码108个基点，税前保底利率为1.7%。

参贷行可获得20个基点的最高前端费用。这笔贷款计划在6月23日举行签约。

贷款案将由借款方董事长及母公司一名主要股东提供担保。融资所得将作为2014年9月所签三年期32亿台币贷款的再融资、以及营运资本用途。

以下为两家牵头行兼簿记行所参贷额度：

台湾银行：8亿台币

华南银行：8亿台币

以下为各经理行参贷额度：

台湾土银： 3亿台币

台新银行：3亿台币

参贷行所承贷的额度：

彰化银行：2亿台币

第一商业银行：2亿台币

兆丰国际商业银行：2亿台币

新光银行：1.5亿台币

农业金库：1亿台币

合计：30.5亿美元 (完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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