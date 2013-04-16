上月3,050款个人银行理财产品发行

* 股份制银行仍然是理财市场的发行主力

* 非保本理财占比下降，但趋势料上升

* 监管制约，非保本理财收益率下行

* 上月到期产品收益率比较：星展拔头筹

路透北京4月16日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，3月共有92家银行发行了3,050款个人理财产品，发行银行较2月增加17家，发行量环比上升28.86%。2月春节长假期间银行暂停新发产品，3月发行恢复正常，再加上季末效应，本月发行量增加较多。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但目前尚难计算其具体影响。

其中，建设银行(601939.SS)(0939.HK)发行285款，位居第1；中国银行(601988.SS)(3988.HK)发行196款，工商银行(601398.SS)(1398.HK)发行193款，分列第2和第3；平安银行和招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了156款和142款，位列第4和第5。发行量超过100款的银行还有华夏银行(600015.SS)、渤海银行和交通银行(601328.SS)(3328.HK)。这前八家银行发行产品共计1,315款，市场占比达43.11%。

总体来看，上月股份制银行仍然是理财市场的发行主力，且城市商业银行发行量超过了国有银行。

而收益率情况，3月预期收益率整体水平由高至低，依次为外资银行（4.79%）、城市商业银行（4.60%）、农村商业银行（4.47%）、股份制银行（4.40%）和国有银行（3.84%）。

但从整体来看，国有银行和农村商业银行预期收益率有所上升，股份制银行保持不变，而城市商业银行和外资银行预期收益率则出现了微幅下降。从1-3月来看，各类型银行预期收益率保持在相对稳定的水平，并未像2012年那样出现明显的下降趋势。

理财产品根据其投资对象可以分为债券与货币市场类、信贷类、票据资产类、股权投资类、新股申购类、证券投资类、结构性产品、组合投资类及其他类产品。

3月呈现出结构性产品占比增加，债券类产品继续降低的特征。具体参看下表:

统计区间 发行数量 占比 占比变化

债券与货币市场类 1337 43.84% -2.01%

信贷类 23 0.75% -0.13%

票据资产类 46 1.51% 0.41%

股权投资类 3 0.10% 0.06%

新股申购 0 0.00% 0.00%

证券投资类 68 2.23% 0.20%

结构性产品 139 4.56% 0.72%

组合投资类 1340 43.93% -0.09%

其他 94 3.08% 0.84%

产品发行期限方面，1个月至3个月期产品仍是3月的主流期限产品，发行量和市场占比的增幅都最为明显。2月，因为春节假期市场流动性短暂趋紧，1个月以下期限产品的发行量增加，市场占比上升，而上月1个月以下期限产品发行量回归常态，市场占比下降。

2013年3月各类期限产品发行占比及预期收益变化：

期限 环比变化 发行量 市场占比 预期收益率 环比变化

1个月及以下期限 增加25款 131 4.30% 3.78% 升0.13个百分点

1个月至3个月（含） 增加373款 1588 52.07% 4.22% 降0.02个百分点

3个月至6个月（含） 增加178款 798 26.16% 4.36% 降0.03个百分点

6个月至1年期（含） 增加106款 465 15.25% 4.52% 升0.15个百分点

1年以上期限 减少2款 65 2.13% 5.34% 升0.27个百分点

此外，3月发行了3款无固定期限产品。

1个月至3个月 、3个月至6个月是银行理财产品最主要的投资期限，合计占据市场份额达到78.23% 。这两个期限段的产品收益率小幅下滑，反映出近期市场利率水平的微幅下降。同时，6个月至1年、1年以上产品的预期收益率出现0.15和0.27个百分点的上升，反映出市场对半年以后的资金面状况持谨慎态度。

从3月银行理财产品的投资对象来看，人民币债券与货币市场类产品（以下简称人民币债券类产品）占比为40.30%，而人民币组合投资类产品占比为42.46%，这两类产品占到全部发行产品的八成还多。

这两类产品的预期收益率走势有较大的相关性，这主要是因为组合投资类产品通常都配置了债券和货币市场工具以降低风险和保障基本收益，因此人民币债券类产品和人民币组合投资类产品的预期收益率整体上呈现出一致的趋势。同时，它们也存在着一些差异，即各期限段的产品预期收益率，人民币组合投资类产品都比人民币债券类产品要高。环比来看，在个别期限段上的人民币组合投资类产品相对人民币债券类产品的优势有所弱化。

**非保本理财占比下降，但趋势料上升**

3月非保本浮动收益型产品发行2,194款，较2月增加485款，市场占比下降0.27个百分点至71.93%，依然是最主要的产品收益类型；保本浮动收益型产品和保证收益型产品的市场占比分别为16.49%和11.57%。

报告称，从不同风险收益特征的产品的市场占比及变化趋势可以看出，非保本浮动收益型产品的市场占比略微下降，保证收益型产品的市场占比自2012年6月下降后逐渐企稳，本月也有略微下降，而保本浮动收益型产品的市场占比却出现1.20个百分点的上升。

但收益率方面，保本型产品预期收益上升，非保本型继续下降。3月非保本浮动收益型产品的预期收益率为4.57%，环比下降0.03个百分点；保本浮动收益型产品的预期收益率为3.76%，环比上升0.10个百分点；保证收益型产品的预期收益率为3.35%，环比升0.11个百分点。

非保本浮动收益型产品之前通常采取“多对多”资金池的运作模式，随着监管层对“资金池”类理财产品监管的加强，该类产品面临整改为“多对一”或“一对一”产品的压力，原资产池中诸如信贷资产或信托贷款等的高收益资产减少，相应地，该收益类型的产品预期收益率出现下滑，未来将可能延续这一趋势。

自2012年7、8月，银监会着手清理理财产品，实行“新老划分”：新成立的非保本浮动收益型产品实行单独核算，允许“一对多”或“多对一”，但不能“多对多”；存量“资金池”（指多个产品对应多项资产，即“多对多”）运作模式下的非保本浮动收益型产品不要求拆解，主要靠理财产品到期来消化。

近日出台的8号文《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，与上述2012年的监管政策指导有极大相承之处。8号文中界定的非标准化债权资产，就是“资金池”运作模式下的非保本浮动收益型产品的最主要投资对象，这类资产往往和债券、股票或基金等进行组合，是理财产品获得高收益的主要来源。

只要新设的非保本浮动收益型产品采取“一对多”或者“多对一”模式运作，就可以实现单独管理、单独建账和单独核算，就能符合第8号文中达标的非标准化债权资产的规定，不受2013年底前要完成风险加权资产计量和资本计提的约束。

因此，非保本浮动收益型产品即使像本月出现市场占比的微幅下降，但是，该收益类型的产品数量总体上将保持稳定或稳步上升。

**上月到期产品收益率比较：星展拔头筹**

研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3,784款，其中公布了到期收益率的产品有2,268款。在公布了到期收益率的产品中，有4款未实现预期最高收益率，但依然有正收益，且均为结构化产品。

星展银行发行的美元理财产品--星利系列1202期（DZHA）期限13个月,到期年化收益率为11.00%。为当月到期的最高收益率获得者。

招商银行的“焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财计划（104043）”投资起始日为2012年12月21日，投资期限为90天。产品挂钩标的为伦敦金银市场协会黄金现货下午定盘价。若挂钩黄金的期末价格大于期初价格，则产品到期收益率为5.50%，否则到期收益率为3.30%。

实际情况是，挂钩黄金的期初价格为1,,650.50美元/盎司，而投资期间黄金价格有所下跌，使得期末价格低于期初价格，因此该款产品到期收益率为3.30%。与该款产品同系列的“焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财计划（104041）”也未实现预期最高收益率，产品投资起始日为2012年12月11日，投资期限和收益结构与前述产品一致，因挂钩黄金的期末价格低于1,712.50美元/盎司的期初价格，故产品到期仅获得3.30%预期最低收益率。

广发银行的“‘物华添宝’人民币理财计划（2012年第42期）”投资起始日为2012年9月5日，投资期限为182天。产品挂钩于黄金价格，其预期最高收益率和预期最低收益率分别为4.70%和3.00%，而到期收益率为4.20%。

光大银行的“阳光理财A+计划2012年第四期产品1”投资起始日为2012年3月19日，投资期限为1年。在投资期内，挂钩股票中Coach和麦当劳均表现低迷，致使每个观察期挂钩股票表现水平的平均值受到牵连，第1-4个观察期的平均值依次为-5.63%、-0.91%、2.41%和7.16%。通过引入45%的参与率计算后，该款产品的到期收益率仅为2.00%的预期最低收益率。（完）

(整理 张胜男; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。