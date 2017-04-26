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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 09:44 BJT

标题新闻：美国企业3月用于资本投资的借款额较上年同期增长10%，较前月增51%--ELFA

注：ELFA为设备租赁与金融协会的英文缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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