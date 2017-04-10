《分析师观点》台湾3月出口年增13.2%与预期相符，今年GDP有望破2%

路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。

财政部公布，3月进口则较上年同期增19.8%，高于市场预估的升12.3%；3月贸易顺差39.3亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

3月年变动率(%) 2月年变动率(%)

整体出口金额 +13.2 +27.7

--中国(含香港) +16.8 +48.8

--美国 +10.6 +8.6

--欧洲 +6.2 +7.2

--日本 +3.8 +7.0

**市场评论**

--富邦金控经济研究中心总经济师 罗玮：

预估这样的恢复可望持续至今年下半年，因对东南亚和大陆等主要地区的出口都有成长，尤其是电子产业的出口有增加；而在进口方面，矿业和精密设备进口亦有增加，反应台湾这次不仅有搭上全球景气复苏的列车，而且是完全跟上。

相较于过去二、三年台湾受到中国大陆红色供应链的冲击，表现一度比周边国家／地区差，但台湾企业在经二至三年的调整后，这次是完全跟上全球景气列车，表示外贸好转可持续下半年；而接下来的苹果I8手机，台湾更是跑到别人的前面。

以目前出口情况来看，全球景气复苏力道尚属稳健，台湾今年的GDP成长有望突破2%，目前预估，今年上半年台湾央行不会有升息的动作。

--台新投顾分析师王凯民：

台湾首季出口比预期还好，主要是从去年景气回升后，外需的动能不错，景气灯号也已亮出连续的绿灯。只不过目前台股上涨无力，可能是资金动能不足的关系。

我们预期今年下半年的成长动力，可能比上半年弱，尤其是第四季去年基期较高，经济成长偏弱一点。不过我们预期届时美国联邦储备理事会(FED)可能已经升息三次，欧元区的宽松政策也退场，台湾央行第四季有可能转向升息半码。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌5.1分，报30.652。

--台湾加权股价指数收涨0.09%，至9,882.54点。

--指标10年期公债106/4期殖利率收升5基点至1.1050%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处2月中预估，2017年出口金额年增长8.50%，进口金额年成长9.77%。

--主计总处预估2017年经济成长率为1.92%，通膨率估为年增1.08%。