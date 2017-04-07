新债招标：重庆五及七年专项地方债利率较下限上浮31和39bp--业内人士

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40% 和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。 该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp (基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换 债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100 专项债券 5年 40 4月7日上午10:20-11:00 4月10日 7年 140 小计 180 总计 280 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前 1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 以下为今年以来公开招标的地方债发行情况： 三年 五年 七年 10年 发行主体 日期 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 利率 上浮 倍数 重庆 4月7日 -- -- -- 3.40% +31bp 1.94 3.61% +39bp 1.70 -- -- -- (专项债) 重庆 4月7日 -- -- -- 3.46% +37bp 2.09 3.61% +39bp 2.00 -- -- -- (一般债) 山东 3月31日 -- -- -- 3.28% +20bp 1.38 3.63% +42bp 1.73 -- -- -- (一般债) 江西 3月23日 3.18% +23bp 2.21 3.49% +36bp 1.93 3.68% +47bp 1.79 3.74% +43bp 1.97 (专项债) 江西 3月23日 2.99% +4pb 2.52 3.38% +25bp 2.12 3.60% +39bp 1.83 3.66% +35bp 1.90 (一般债) 贵州 3月23日 3.15% +20bp 1.76 -- -- -- 3.51% +30bp 1.66 -- -- -- (一般债) 山西 3月21日 -- -- -- 3.25% +14bp 2.41 3.58% +39bp 1.68 -- -- -- (专项债) 山西 3月21日 2.92% +0bp 3.13 3.11% +0bp 3.11 3.40% +21bp 2.07 -- -- -- (一般债) 云南 3月17日 3.36% +44bp 1.25 -- -- -- -- -- -- 3.87% +50bp 1.09 (专项债) 云南 3月17日 3.24% +32bp 1.36 -- -- -- -- -- -- 3.79% +42bp 1.14 (一般债) 广西 3月16日 -- -- -- 3.33% +20bp 1.40 -- -- -- 3.70% +31bp 1.29 (专项债2 ) 广西 3月16日 -- -- -- 3.33% +20bp 1.62 3.51% +30bp 1.23 3.69% +30bp 1.20 (专项债1 ) 广西 3月16日 3.12% +20bp 2.40 3.33% +20bp 2.22 3.47% +26bp 1.49 3.64% +25bp 1.42 (一般债) 辽宁 3月14日 3.13% +20bp 1.86 3.30% +20bp 1.52 3.48% +27bp 1.39 3.65% +25bp 1.43 (一般债) 河北 3月9日 -- -- -- 3.20% +15bp 2.56 -- -- -- -- -- -- (专项债) 河北 3月9日 -- -- -- 3.20% +15bp 2.14 3.35% +15bp 1.78 -- -- -- (一般债) 新疆 3月1日 3.19% +31bp 1.94 -- -- -- 3.54% +35bp 1.87 -- -- -- (专项债) 新疆 3月1日 3.03% +15bp 1.88 -- -- -- 3.40% +21bp 1.70 -- -- -- (一般债) 中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，今年将把防控地方政府债务风险放在更为 重要的位置，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。完善地方政府专项债券管理，加快按照地方政策性 基金收入项目分类发行专项债券步伐，着力发展实现项目收益自求平衡的专项债券品种。 财政部关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超 过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式 发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄石市众邦城市 15 7 6/1簿记建档 -- AA 6/2-6/6 天风证券 住房投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份提供担保) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 上限6.50% AA-