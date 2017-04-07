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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 11:16 BJT

新债招标：重庆五及七年专项地方债利率较下限上浮31和39bp--业内人士

    路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期专项地方债，中标利率为3.40%
和3.61%，较投标区间下限分别上浮31bp和39bp(基点)，投标倍数为1.94倍和1.70倍。
    
    该市稍早招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp
(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。
    
    上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换
债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。
 
    具体发行规模和招标时间如下：    
 类别          期限       规模(亿元  招标时间                 发行期
                          )                                   
 一般债券         5年        40      4月7日上午9:20-10:00     4月10日
                  7年        60                               
 小计                        100                              
 专项债券         5年        40      4月7日上午10:20-11:00    4月10日
                  7年        140                              
 小计                        180                              
 总计                        280                              
       
  上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前
1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
         
    以下为今年以来公开招标的地方债发行情况：
                     三年                五年                七年                10年             
 发行主体  日期     利率   上浮   倍数  利率   上浮   倍数  利率   上浮   倍数  利率   上浮   倍数
 重庆      4月7日   --     --     --    3.40%  +31bp  1.94  3.61%  +39bp  1.70  --     --     --
 (专项债)                                                                                     
 重庆      4月7日   --     --     --    3.46%  +37bp  2.09  3.61%  +39bp  2.00  --     --     --
 (一般债)                                                                                     
 山东      3月31日  --     --     --    3.28%  +20bp  1.38  3.63%  +42bp  1.73  --     --     --
 (一般债)                                                                                     
 江西      3月23日  3.18%  +23bp  2.21  3.49%  +36bp  1.93  3.68%  +47bp  1.79  3.74%  +43bp  1.97
 (专项债)                                                                                     
 江西      3月23日  2.99%  +4pb   2.52  3.38%  +25bp  2.12  3.60%  +39bp  1.83  3.66%  +35bp  1.90
 (一般债)                                                                                     
 贵州      3月23日  3.15%  +20bp  1.76  --     --     --    3.51%  +30bp  1.66  --     --     --
 (一般债)                                                                                     
 山西      3月21日  --     --     --    3.25%  +14bp  2.41  3.58%  +39bp  1.68  --     --     --
 (专项债)                                                                                     
 山西      3月21日  2.92%  +0bp   3.13  3.11%  +0bp   3.11  3.40%  +21bp  2.07  --     --     --
 (一般债)                                                                                     
 云南      3月17日  3.36%  +44bp  1.25  --     --     --    --     --     --    3.87%  +50bp  1.09
 (专项债)                                                                                     
                                                                                              
 云南      3月17日  3.24%  +32bp  1.36  --     --     --    --     --     --    3.79%  +42bp  1.14
 (一般债)                                                                                     
                                                                                              
 广西      3月16日  --     --     --    3.33%  +20bp  1.40  --     --     --    3.70%  +31bp  1.29
 (专项债2                                                                                     
 )                                                                                            
 广西      3月16日  --     --     --    3.33%  +20bp  1.62  3.51%  +30bp  1.23  3.69%  +30bp  1.20
 (专项债1                                                                                     
 )                                                                                            
 广西      3月16日  3.12%  +20bp  2.40  3.33%  +20bp  2.22  3.47%  +26bp  1.49  3.64%  +25bp  1.42
 (一般债)                                                                                     
                                                                                              
 辽宁      3月14日  3.13%  +20bp  1.86  3.30%  +20bp  1.52  3.48%  +27bp  1.39  3.65%  +25bp  1.43
 (一般债)                                                                                     
                                                                                              
 河北      3月9日      --     --    --  3.20%  +15bp  2.56     --     --    --     --     --    --
 (专项债)                                                                                     
 河北      3月9日      --     --    --  3.20%  +15bp  2.14  3.35%  +15bp  1.78     --     --    --
 (一般债)                                                                                     
 新疆      3月1日   3.19%  +31bp  1.94     --     --    --  3.54%  +35bp  1.87     --     --    --
 (专项债)                                                                                     
 新疆      3月1日   3.03%  +15bp  1.88     --     --    --  3.40%  +21bp  1.70     --     --    --
 (一般债)                                                                                     
 
    中国财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，今年将把防控地方政府债务风险放在更为
重要的位置，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度。完善地方政府专项债券管理，加快按照地方政策性
基金收入项目分类发行专项债券步伐，着力发展实现项目收益自求平衡的专项债券品种。
 
    财政部关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超
过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。
        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式
发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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