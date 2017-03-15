全球贵金属：3月14日SPDR黄金持仓增加0.36%，iShares白银持仓增加0.34%

标题新闻：截至5月23日当周美国货币市场基金总资产增加57.3亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透3月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓较周一增长0.36 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则增长0.34%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,845,721.9 3月14日 26,750,505.3 3月13日 95,216.6 0.36% iShares 331,272,939.5 3月14日 330,136,381.1 3月13日 1,136,558.4 0.34% (完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为