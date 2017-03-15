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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：3月14日SPDR黄金持仓增加0.36%，iShares白银持仓增加0.34%

    路透3月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周二黄金持仓较周一增长0.36
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      的白银持仓则增长0.34%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      26,845,721.9   3月14日      26,750,505.3    3月13日    95,216.6   0.36%
    iShares  331,272,939.5   3月14日     330,136,381.1    3月13日 1,136,558.4   0.34% (完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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