表格：美国3月大豆压榨量至1.53060亿蒲式耳－NOPA

国际油市：OPEC多个成员国油长和代表称，可能将减产协议延长九个月
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透芝加哥4月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年3月 2017年2月 2016年3月 压榨量(1,000蒲式耳) 153,060 142,792 156,690 豆粕出口量(短吨) 1,056,771 738,825 779,100 豆粕产量(短吨) 3,600,609 3,355,689 3,713,469 出粕率(磅/蒲式耳) 47.05 47.00 47.40 豆油产量(百万磅) 1,789.72 1,667.68 1,840.53 出油率(磅/蒲式耳) 11.69 11.68 11.75 豆油库存(1,000磅) 1,815,160 1,770,060 1,858,814(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)