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货币新闻 | 2017年 4月 18日 星期二 00:08 BJT

表格：美国3月大豆压榨量至1.53060亿蒲式耳－NOPA

    路透芝加哥4月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2017年3月   2017年2月   2016年3月
    压榨量(1,000蒲式耳)     153,060    142,792    156,690
    豆粕出口量(短吨)     1,056,771    738,825    779,100
    豆粕产量(短吨)        3,600,609  3,355,689  3,713,469
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.05      47.00      47.40
    豆油产量(百万磅)       1,789.72   1,667.68   1,840.53
    出油率(磅/蒲式耳)         11.69      11.68      11.75
    豆油库存(1,000磅)     1,815,160  1,770,060  1,858,814(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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