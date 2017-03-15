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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 06:10 BJT

全球贵金属：3月15日SPDR黄金持仓增加0.53%，或4.44吨

路透3月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.53%至839.43吨，周二为834.99吨。

以盎司计，黄金持仓量从26,845,721.93盎司增至26,988,545.14盎司。(完) (编译 王琛；审校 许娜)
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