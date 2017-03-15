全球贵金属：3月15日SPDR黄金持仓增加0.53%，或4.44吨

欧洲股市：微幅收高，银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透3月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.53%至839.43吨，周二为834.99吨。
以盎司计，黄金持仓量从26,845,721.93盎司增至26,988,545.14盎司。(完) (编译 王琛；审校 许娜)
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选