表格：美国3月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国经济：通胀预期小幅升高，央行面临压力不大--花旗/YouGov

路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。