表格：美国3月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国经济：通胀预期小幅升高，央行面临压力不大--花旗/YouGov
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
路透华盛顿3月23日 - 美国农业部(USDA)周四公布，3月16日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 418.5 149.8 568.3 438.4 155.2 25,784.9 18,938.1 大麦 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 24.3 27.2 玉米 1,347.1 127.1 1,474.2 1,408.1 127.1 46,706.8 30,852.6 高粱 215.6 0.0 215.6 215.6 0.0 3,817.9 6,509.7 大豆 738.2 79.9 818.1 882.2 79.9 54,197.8 43,702.9 豆粕 134.3 26.6 160.9 138.1 26.6 8,286.0 8,057.5 豆油 15.3 0.0 15.3 20.9 0.0 737.2 706.7 皮马棉 10.0 0.0 10.0 10.1 0.0 538.1 380.0 陆地棉 328.3 201.3 529.6 330.2 201.3 11,912.8 7,115.4 稻米 49.6 0.0 49.6 83.6 0.0 2,697.0 2,573.2 牛肉 14.6 0.0 14.6 17.4 0.0 258.9 196.4 (完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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