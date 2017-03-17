全球贵金属：3月16日SPDR黄金持仓减少0.28%，iShares白银持仓持平

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透3月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三减少0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,912,373.3 3月16日 26,988,545.1 3月15日 -76,171.8 -0.28% iShares 331,272,939.5 3月16日 331,272,939.5 3月15日 0.0 0.00% (完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100