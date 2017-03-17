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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 16:45 BJT

全球贵金属：3月16日SPDR黄金持仓减少0.28%，iShares白银持仓持平

    路透3月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
      周四黄金持仓较周三减少0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares 
Silver Trust      的白银持仓仍持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期 
      变动      增减
    SPDR      26,912,373.3   3月16日     26,988,545.1    3月15日
    -76,171.8  -0.28%
    iShares  331,272,939.5   3月16日    331,272,939.5    3月15日
       0.0      0.00% (完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
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